Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Jyväskylä sub-region
  5. Бунгало

Бунгало в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Пиексямяки, Финляндия
Квартира
Пиексямяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухко…
Цена по запросу
Квартира в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Торнио, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€126,123
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€72,971
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€449,440
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Мянтсяля, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Мянтсяля, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€149,146
Таунхаус в Харьявалта, Финляндия
Таунхаус
Харьявалта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Цена по запросу
Квартира в Кемиярви, Финляндия
Квартира
Кемиярви, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Дом в Mikkelin seutukunta, Финляндия
Дом
Mikkelin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу
Квартира в Харьявалта, Финляндия
Квартира
Харьявалта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Таунхаус в Эхтяри, Финляндия
Таунхаус
Эхтяри, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти