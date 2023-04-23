Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Восточной Финляндии
  5. Район Йоэнсуу
  6. Юука
  7. Квартиры

Квартиры в Юука, Финляндия

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом в Алваярви, Финляндия
Дом
Алваярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Квартира в Пиелавеси, Финляндия
Квартира
Пиелавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Полвиярви, Финляндия
Таунхаус
Полвиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Квартира в Nyyssaenniemi, Финляндия
Квартира
Nyyssaenniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 4 спальни в Siikava, Финляндия
Дом 4 спальни
Siikava, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/2 Этаж
€ 395,000
Дом на берегу озера Pyhäjärvi в Яала г. Коувола. Участок - 2850м2. Живописный вид из окон на…
Дом в Пиелавеси, Финляндия
Дом
Пиелавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира в Йоутса, Финляндия
Квартира
Йоутса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Таунхаус в Kaerkelae, Финляндия
Таунхаус
Kaerkelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Saloinen, Финляндия
Квартира
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Reposaari, Финляндия
Квартира
Reposaari, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомн…
Дом 2 спальни в Порвоо, Финляндия
Дом 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти