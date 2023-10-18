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Коттеджи в Район Йоэнсуу, Финляндия

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3 объекта найдено
Коттедж в Иломантси, Финляндия
Коттедж
Иломантси, Финляндия
Живописное месторасположение, юго-западное побережье, длина береговой линии 250 м, на участк…
Цена по запросу
Коттедж в Юука, Финляндия
Коттедж
Юука, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу
Коттедж 3 комнаты в хорошем состоянии, с видом на лес в Оутокумпу, Финляндия
Коттедж 3 комнаты в хорошем состоянии, с видом на лес
Оутокумпу, Финляндия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000

Параметры недвижимости в Район Йоэнсуу, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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