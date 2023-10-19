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Дома в Ярвенпяа, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€419,000
Дом 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€218,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€379,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€398,000
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