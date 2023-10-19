Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Район Восточная Лапландия
  5. Дуплексы

Дуплексы в Район Восточная Лапландия, Финляндия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж в Париккала, Финляндия
Коттедж
Париккала, Финляндия
Продаётся уютный бревенчатый дом у пруда, для круглогодичного проживания, 49 m² и 1975 года …
Цена по запросу
Дом в Варкаус, Финляндия
Дом
Варкаус, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€156,415
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сиунтио, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сиунтио, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€532,756
Коттедж в Район Коувола, Финляндия
Коттедж
Район Коувола, Финляндия
Маленькая дача на острове в 5-10 минутах от материка по воде. За участком в 2000 м2 закрепле…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пирккала, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пирккала, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€179,592
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€189,625
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€33,611
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,357
Дом 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Туусула, Финляндия
Дом 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Туусула, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€651,146
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€169,559
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Район Йоэнсуу, Финляндия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€254,168

Параметры недвижимости в Район Восточная Лапландия, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти