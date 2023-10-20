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Дома в Инкоо, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта в Malmi, Финляндия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта
Malmi, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€180,000
Realting.com
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