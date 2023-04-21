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Дома в Район Иматра, Финляндия

Иматра
11
Париккала
1
Раутъярви
1
Руоколахти
1
13 объектов найдено
Таунхаус в Раутъярви, Финляндия
Таунхаус
Раутъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно проведение сделки и оплата в России!!!!!! Возможно дистанционное проведение сделк…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Дом 3 спальни в Иматра, Финляндия
Дом 3 спальни
Иматра, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м² 1/1 Этаж
€ 120,000
Дом в Рауха рядом с Иматран Спа в жилом районе города Лаппеенранта.Хорошая инфраструктура,ря…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия!!! Возможен расчет в Росси…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности !!! Продае…
Таунхаус в Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…
Дом в Париккала, Финляндия
Дом
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Продается дом для круглогодичного проживания в пригороде Parikkala, рядом с озером, в глуши …
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
В городе Иматра продаётся коттедж на берегу озера Сайма, площадью 77 m² и год постройки…

Параметры недвижимости в Район Иматра, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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