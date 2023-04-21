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Коттеджи в Район Иматра, Финляндия

Иматра
3
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
В городе Иматра продаётся коттедж на берегу озера Сайма, площадью 77 m² и год постройки…

Параметры недвижимости в Район Иматра, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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