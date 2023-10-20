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Замки в Район Иматра, Финляндия

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1 объект найдено
Замок в Руоколахти, Финляндия
Замок
Руоколахти, Финляндия
Замок Ранталинна в Руоколахти с красивым видом на воду, жилой площадью 812 m² и 1912 года по…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Район Иматра, Финляндия

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