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Дома в Ийтти, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Коувола, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Коувола, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 1/1
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€185,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Район Коувола, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€148,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Коувола, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Коувола, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€169,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Ийтти, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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