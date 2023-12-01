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Квартиры в Хювинкяа, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хювинкяа, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хювинкяа, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€103,500
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 1 комната с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Хювинкяа, Финляндия
Квартира 1 комната с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Хювинкяа, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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