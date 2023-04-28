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Дома в Хельсинки, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 2/2 Этаж
€ 599,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 359,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м² 2/2 Этаж
€ 599,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Хельсинки, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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