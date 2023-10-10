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Особняки с видом на море в Helsinki sub-region, Финляндия

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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€129,000

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
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