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Жильё возле озера в Helsinki sub-region, Финляндия

Вантаа
28
Хельсинки
19
Туусула
4
Эспоо
4
Ярвенпяа
4
Клауккала
3
Нурмиярви
3
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Siippoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Siippoo, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
€ 565,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
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