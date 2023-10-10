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Дома с видом на море в Helsinki sub-region, Финляндия

Вантаа
15
Хельсинки
15
Туусула
3
Хювинкяа
3
Ярвенпяа
3
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Типы недвижимости в Helsinki sub-region

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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