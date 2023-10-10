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Квартиры с видом на море в Helsinki sub-region, Финляндия

Хельсинки
41
Вантаа
15
Эспоо
8
Нурмиярви
4
Клауккала
3
Хювинкяа
3
Ярвенпяа
3
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
An unique, rarely available, fully renovated lake side apartment has everything: an amazing …
€304,000

Типы недвижимости в Helsinki sub-region

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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