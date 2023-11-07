Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Харьявалта
  5. Дуплексы

Дуплексы в Харьявалта, Финляндия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус в Лапинлахти, Финляндия
Таунхаус
Лапинлахти, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€246,316
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Туусула, Финляндия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Туусула, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€196,381
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€264,473
Квартира в Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Цена по запросу
Квартира в Кеминмаа, Финляндия
Квартира
Кеминмаа, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Oulun seutukunta, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€309,000
Дом в Иломантси, Финляндия
Дом
Иломантси, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Цена по запросу
Дом в Кокемяки, Финляндия
Дом
Кокемяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Цена по запросу
Квартира в Лапинлахти, Финляндия
Квартира
Лапинлахти, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€360,506
Дом в Пихтипудас, Финляндия
Дом
Пихтипудас, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти