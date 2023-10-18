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Коттеджи в Хамина, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000
Realting.com
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