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Дома в Halikko, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Halikko, Финляндия
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Halikko, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€285,000
Realting.com
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