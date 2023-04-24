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Коттеджи в Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия

Хямеэнлинна
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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