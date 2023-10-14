Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Хямеэнлинна
  5. Таунхаусы

Таунхаусы возле озера в Хямеэнлинна, Финляндия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Turun seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€311,529
Квартира в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира
Район Йоэнсуу, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€137,676
Дом 3 спальни с террасой, с плитой, с посудомоечной машиной в Kvimo, Финляндия
Дом 3 спальни с террасой, с плитой, с посудомоечной машиной
Kvimo, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,242
Дом в Тохмаярви, Финляндия
Дом
Тохмаярви, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В п…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€230,130
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Etelaenkylae, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Etelaenkylae, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,799
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€153,755
Коттедж 1 спальня с плитой, без ремонта, с meblirovana polnostyu в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 1 спальня с плитой, без ремонта, с meblirovana polnostyu
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 3
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€72,355
Дом в Район Йоэнсуу, Финляндия
Дом
Район Йоэнсуу, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,000

Параметры недвижимости в Хямеэнлинна, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти