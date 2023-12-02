Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Хямеэнлинна
  5. Квартиры

Квартиры в Хямеэнлинна, Финляндия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€94,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Хямеэнлинна, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти