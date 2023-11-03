Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
  5. Дуплексы

Дуплексы в Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Финляндия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Киурувеси, Финляндия
Квартира
Киурувеси, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Oulun seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€133,395
Дом в Район Йоэнсуу, Финляндия
Дом
Район Йоэнсуу, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Квартира в Кеминмаа, Финляндия
Квартира
Кеминмаа, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Vaasa sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Vaasa sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€153,537
Дом в Киурувеси, Финляндия
Дом
Киурувеси, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Цена по запросу
Квартира в Варкаус, Финляндия
Квартира
Варкаус, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырех…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киттиля, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киттиля, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€437,680
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€191,705
Таунхаус в Липери, Финляндия
Таунхаус
Липери, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Цена по запросу
Квартира в Район Коувола, Финляндия
Квартира
Район Коувола, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион! …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти