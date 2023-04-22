Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Etelae-Pirkanmaan seutukunta
  6. Таунхаусы

Таунхаусы возле озера в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

Урьяла
1
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Рийхимяки, Финляндия
Квартира
Рийхимяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 5 спален в Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м² 1/1 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 4/6 Этаж
€ 891,341
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Ийсалми, Финляндия
Квартира
Ийсалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Пиексямяки, Финляндия
Квартира
Пиексямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухко…
Таунхаус в Moekkiperae, Финляндия
Таунхаус
Moekkiperae, Финляндия
€ 19,200
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 110,000
Частный дом в Лахти! В доме гостиная, три спальни и сауна. Участок в собственности 900м2 с с…
Дом 4 спальни в Киттиля, Финляндия
Дом 4 спальни
Киттиля, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 980,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/4 Этаж
€ 129,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В н…
Дом 2 спальни в Порвоо, Финляндия
Дом 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти