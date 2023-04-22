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Жильё возле озера в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

Валкеакоски
14
Toijala
2
Viiala
2
Урьяла
2
Saeaeksmaeki
1
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Viiala, Финляндия
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спален в Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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