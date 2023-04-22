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Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
Жильё возле озера в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Валкеакоски
14
Toijala
2
Viiala
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Урьяла
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Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат
5 ванных комнат
1 414 м²
1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
с видом на море
недорогая
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