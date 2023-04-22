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Квартиры в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

Валкеакоски
11
Toijala
2
Saeaeksmaeki
1
Viiala
1
Урьяла
1
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20 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Viiala, Финляндия
Квартира
Viiala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Квартира в Toijala, Финляндия
Квартира
Toijala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Валкеакоски, Финляндия
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/2 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Valto, Финляндия
Квартира 1 спальня
Valto, Финляндия
2 Количество комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 4 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Valto, Финляндия
Квартира
Valto, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 1 спальня
Валкеакоски, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Valto, Финляндия
Квартира 2 спальни
Valto, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/3 Этаж
€ 50,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Toijala, Финляндия
Квартира 2 спальни
Toijala, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 2/3 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Salmi, Финляндия
Квартира
Salmi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 1 спальня в Tyry, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tyry, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/3 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Valto, Финляндия
Квартира 1 спальня
Valto, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 79,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 1 спальня
Валкеакоски, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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