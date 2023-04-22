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Дома в Эспоо, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 2/2 Этаж
€ 288,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Эспоо, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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