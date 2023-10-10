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Дуплексы с видом на море в Финляндии

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с парковка, с Онлайн-показ в Порвоо, Финляндия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с парковка, с Онлайн-показ
Порвоо, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Полуэтажные дома Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для и…
€336,600

Параметры недвижимости в Финляндии

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