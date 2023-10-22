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Квартиры-студии в Центральная Финляндия, Финляндия

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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
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Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€409,000
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Параметры недвижимости в Центральная Финляндия, Финляндия

недорогая
элитная
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