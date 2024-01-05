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Коттеджи в Центральная Финляндия, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Ямся, Финляндия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Ямся, Финляндия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€248,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Центральная Финляндия, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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