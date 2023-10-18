Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Аура
  5. Квартиры

Квартиры в Аура, Финляндия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€288,346
Дом 9 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Пелло, Финляндия
Дом 9 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Пелло, Финляндия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€29,976
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€584,157
Квартира в Курикка, Финляндия
Квартира
Курикка, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Цена по запросу
Квартира в Пиексямяки, Финляндия
Квартира
Пиексямяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Цена по запросу
Квартира в Ильмайоки, Финляндия
Квартира
Ильмайоки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€448,641
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кийминки, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кийминки, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€94,924
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемпеле, Финляндия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€171,863
Таунхаус в Савонлинна, Финляндия
Таунхаус
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Од…
Цена по запросу
Таунхаус в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Цена по запросу
Дом в Хамина, Финляндия
Дом
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти