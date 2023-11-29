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Дома в Аскола, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Аскола, Финляндия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Аскола, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
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€132,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Аскола, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Аскола, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€265,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Аскола, Финляндия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Аскола, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€289,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Аскола, Финляндия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Аскола, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€179,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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