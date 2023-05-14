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Жильё в Аскайнен, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Аскайнен, Финляндия
Дом 5 спален
Аскайнен, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Этаж 1/2
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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