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Купить дом в Артьярви, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Suurikylae, Финляндия
Дом 5 спален
Suurikylae, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 2/2 Этаж
€ 148,000
Дом в Артярви для постоянного проживания. Просторная гостиная и 5 спален. Собственная сауна …
Realting.com
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