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Купить дом в Aboland, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Nagu, Финляндия
Дом 4 спальни
Nagu, Финляндия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м² 1/2 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Aboland, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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