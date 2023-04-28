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Квартиры в волость Виймси, Эстония

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Виймси, Эстония
Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 495,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
Квартира 4 спальни в Виймси, Эстония
Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 515,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …

Параметры недвижимости в волость Виймси, Эстония

недорогая
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