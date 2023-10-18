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Квартиры в город Силламяэ, Эстония

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с meblirovana polnostyu в Силламяэ, Эстония
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с meblirovana polnostyu
Силламяэ, Эстония
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Предлагается возле песчаного берега в городе Силламяэ уютная светлая свежеотремонтированная …
€33,000

Параметры недвижимости в город Силламяэ, Эстония

недорогая
элитная
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