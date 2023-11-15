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Квартиры в Paide linn, Эстония

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Роосна-Аллику, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Роосна-Аллику, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
ЦЕНА КВАРТИРЫ БЕЗ МЕБЕЛИ 58 000 евро! (В этом случае в квартире остаётся встроенная новая ку…
€65,000

Параметры недвижимости в Paide linn, Эстония

недорогая
элитная
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