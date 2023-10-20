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Пентхаусы в Kesklinna linnaosa, Эстония

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания…
€689,900

Параметры недвижимости в Kesklinna linnaosa, Эстония

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