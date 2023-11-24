Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Эстония
  4. Kesklinna linnaosa

Жильё в Kesklinna linnaosa, Эстония

квартиры
4
4 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания…
€789,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 6 комнат в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 6 комнат
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 6
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
€560,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 3 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/14
Панорамный вид на весь Таллинн  Современная и комфортная квартира с прекрасными панорамны…
€340,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные резиденции у моря  Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий из 3 …
€760,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com

Параметры недвижимости в Kesklinna linnaosa, Эстония

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти