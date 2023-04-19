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Купить квартиру в Уезд Ида-Вирумаа, Эстония

город Силламяэ
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Силламяэ, Эстония
Квартира 1 спальня
Силламяэ, Эстония
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 33,000
Предлагается возле песчаного берега в городе Силламяэ уютная светлая свежеотремонтированная …

Параметры недвижимости в Уезд Ида-Вирумаа, Эстония

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