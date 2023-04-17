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Купить пентхаус в Уезд Харьюмаа, Эстония

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнатыв Kesklinna linnaosa, Эстония
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4 Количество комнат 155 м² 20/20 Этаж
€ 689,900
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-…

Параметры недвижимости в Уезд Харьюмаа, Эстония

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