Купить пентхаус в Уезд Харьюмаа, Эстония

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Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4 Количество комнат
155 м²
20/20 Этаж
€ 689,900
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-…
Параметры недвижимости в Уезд Харьюмаа, Эстония
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