Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Эстония
  4. Уезд Харьюмаа
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Уезд Харьюмаа, Эстония

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Просторная двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже здания. Радужно красивое солн…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Уезд Харьюмаа, Эстония

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти