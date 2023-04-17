Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Эстония
  3. Уезд Харьюмаа
  4. Дома

Купить дом в Уезд Харьюмаа, Эстония

Таллин
1
2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Виймси, Эстония
Дом 3 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 650,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв волость Раэ, Эстония
Дом
волость Раэ, Эстония
296 м²
€ 307,000
Новый просторный дом площадью 296 м2, построенный в 2020 году. Дом спроектирован для семьи, …

Параметры недвижимости в Уезд Харьюмаа, Эстония

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти