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Купить квартиру в Уезд Харьюмаа, Эстония

Таллин
19
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23 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Виймси, Эстония
Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 495,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 14/14 Этаж
€ 536,894
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 1 спальняв Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 5/14 Этаж
€ 245,434
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 4/14 Этаж
€ 269,900
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 4 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни
Таллин, Эстония
5 Количество комнат 3 ванных комнат 143 м² 14/14 Этаж
€ 769,306
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² 11/14 Этаж
€ 332,479
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 7/14 Этаж
€ 301,998
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 6/14 Этаж
€ 280,672
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 4 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни
Таллин, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 12/14 Этаж
€ 624,456
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 11/14 Этаж
€ 334,208
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 9/14 Этаж
€ 316,221
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 9/14 Этаж
€ 303,878
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 4/14 Этаж
€ 269,900
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 4 спальнив Виймси, Эстония
Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 515,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 235,000
3-комнатная квартира на двух этажах.На первом этаже прихожая, кухня, спальня с двумя отдельн…
Квартира 3 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 3 спальни
Таллин, Эстония
4 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/9 Этаж
€ 179,000
Продается 4-комнатная квартира с хорошей и просторной планировкой в высоко оцененном STONE H…
Квартира 2 спальнив Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 7/9 Этаж
€ 134,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 104,995
Продается современная уютная с хорошим ремонтом квартира у моря. В спальне встроенный глубок…
Квартира 1 спальняв Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/8 Этаж
€ 209,000
Расположенная в самом центре города, квартира-студия с сауной и большим балконом имеет все н…
Пентхаус 4 комнатыв Kesklinna linnaosa, Эстония
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4 Количество комнат 155 м² 20/20 Этаж
€ 689,900
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-…
Квартира 6 комнатв Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 6 комнат
Kesklinna linnaosa, Эстония
6 Количество комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 447,000
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
Квартира 3 комнатыв Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 3 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 6/14 Этаж
€ 215,700
Панорамный вид на весь Таллинн  Современная и комфортная квартира с прекрасными пано…
Квартира 4 комнатыв Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4 Количество комнат 150 м² 2/3 Этаж
€ 360,500
Эксклюзивные резиденции у моря  Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий …

Параметры недвижимости в Уезд Харьюмаа, Эстония

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