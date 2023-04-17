Купить недвижимость в Уезд Харьюмаа, Эстония

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Эстония
Уезд Харьюмаа
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Таллин
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25 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
1/2 Этаж
€ 495,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
14/14 Этаж
€ 536,894
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
5/14 Этаж
€ 245,434
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
4/14 Этаж
€ 269,900
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 4 спальни
Таллин, Эстония
5 Количество комнат
3 ванных комнат
143 м²
14/14 Этаж
€ 769,306
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
11/14 Этаж
€ 332,479
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
7/14 Этаж
€ 301,998
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
6/14 Этаж
€ 280,672
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 4 спальни
Таллин, Эстония
5 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
12/14 Этаж
€ 624,456
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
11/14 Этаж
€ 334,208
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
9/14 Этаж
€ 316,221
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
9/14 Этаж
€ 303,878
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
4/14 Этаж
€ 269,900
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Дом 3 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
1/2 Этаж
€ 650,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
1/2 Этаж
€ 515,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
3/3 Этаж
€ 235,000
3-комнатная квартира на двух этажах.На первом этаже прихожая, кухня, спальня с двумя отдельн…
Квартира 3 спальни
Таллин, Эстония
4 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
2/9 Этаж
€ 179,000
Продается 4-комнатная квартира с хорошей и просторной планировкой в высоко оцененном STONE H…
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
7/9 Этаж
€ 134,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
4/4 Этаж
€ 104,995
Продается современная уютная с хорошим ремонтом квартира у моря. В спальне встроенный глубок…
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
2/8 Этаж
€ 209,000
Расположенная в самом центре города, квартира-студия с сауной и большим балконом имеет все н…
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4 Количество комнат
155 м²
20/20 Этаж
€ 689,900
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-…
Квартира 6 комнат
Kesklinna linnaosa, Эстония
6 Количество комнат
110 м²
2/3 Этаж
€ 447,000
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
Квартира 3 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
6/14 Этаж
€ 215,700
Панорамный вид на весь Таллинн Современная и комфортная квартира с прекрасными пано…
Квартира 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
4 Количество комнат
150 м²
2/3 Этаж
€ 360,500
Эксклюзивные резиденции у моря Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий …
Дом
волость Раэ, Эстония
296 м²
€ 307,000
Новый просторный дом площадью 296 м2, построенный в 2020 году. Дом спроектирован для семьи, …
Параметры недвижимости в Уезд Харьюмаа, Эстония
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