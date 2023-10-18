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Квартиры в Эстонии

Таллин
17
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22 объекта найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€195,000
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 5/5
На продажу выставлена 4-комнатная квартира, расположенная на последнем этаже 5-этажного дома…
€295,000
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€505,000
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 14/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€536,894
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€245,434
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€269,900
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 14/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€769,306
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 11/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€332,479
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 7/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€301,998
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 6/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€280,672
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 12/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€624,456
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 11/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€334,208
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 9/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€316,221
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 9/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€303,878
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с kondicioner
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/14
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
€269,900
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€479,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с meblirovana polnostyu в Силламяэ, Эстония
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с meblirovana polnostyu
Силламяэ, Эстония
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Предлагается возле песчаного берега в городе Силламяэ уютная светлая свежеотремонтированная …
€33,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/8
Расположенная в самом центре города, квартира-студия с сауной и большим балконом имеет все н…
€209,000
Пентхаус 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания…
€689,900
Квартира 6 комнат в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 6 комнат
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 6
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
€447,000
Квартира 3 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 3 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/14
Панорамный вид на весь Таллинн  Современная и комфортная квартира с прекрасными панорамны…
€215,700
Квартира 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные резиденции у моря  Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий из 3 …
€360,500

Типы недвижимости в Эстонии

однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Эстонии

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