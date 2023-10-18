Жилая недвижимость в Эстонии — выгодное приобретение и перспективная инвестиция

Эстония входит в ТОП-30 стран по качеству жизни. Экономические свободы и лояльные налоги делают республику привлекательной для ведения бизнеса. Быстро купить недвижимость в Эстонии может любой иностранец. Ограничения для зарубежных покупателей действуют только в приграничных зонах и на островах.

Преимущества покупки недвижимости в Эстонии

Личное жилье в республике дает право на многократную шенгенскую визу. Согласно этому документу собственник дома или квартиры может находиться на территории ЕС в течение 90 календарных дней каждые полгода. Получить ВНЖ/ПМЖ только на основании владения маленьким помещением или элитной виллой нельзя.

Удобная инфраструктура и отличное транспортное сообщение с прилежащими государствами – еще один веский довод для покупки. Перемещаться между городами республики и соседними странами можно на самолете, поезде или автобусе. Современные трассы позволяют комфортно путешествовать по территории на автомобиле.

Наличие недвижимости в Эстонии открывает доступ к:

медицине европейского уровня по лояльной цене;

учебе в престижных эстонских и европейских ВУЗах;

комфортному отдыху на море в любое удобное время.

Получение вида на жительство без собственного жилья невозможно.

Как окупить приобретенный объект

В этом поможет сдача объектов в аренду. Арендаторов привлекают бюджетные однокомнатные квартиры в отдаленных районах столицы. Их снимают приезжие из маленьких городков, планирующие найти в Таллине постоянную работу. Всегда востребованной остается дешевая недвижимость в Тарту. Здесь чаще всего хочет поселиться молодежь, прибывшая на обучение.

Для получения дохода риэлторы рекомендуют покупку недвижимости в Эстонии на побережье. Наиболее активно летний сезон проходит в Пярну. По отзывам жителей и туристов, именно в этот город «перемещается» столица на период с мая по октябрь. В это время спрос на жилье в аренду стремительно взлетает. Успехом пользуются как дешевые двухкомнатные квартиры, так и шикарные коттеджи. Стоимость жилого сектора в регионе стабильно растет. Если в будущем потребуется продать объект, он уйдет быстро и по более высокой цене.

