Купить квартиру в Northen Red Sea Region, Эритрея

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Northen Red Sea Region, Эритрея
280 м²
Количество этажей 2
€ 5,402
Жилой комплекс из новых роскошных вилл в едином архитектурном стиле в окружении красивых гол…
Параметры недвижимости в Northen Red Sea Region, Эритрея
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