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Купить вилла с видом на море в Египте

Хургада
4
мухафаза Красное Море
4
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Хургада, Египет
Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м² 3 Этаж
€ 299,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Вилла 4 спальнив Хургада, Египет
Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м² 2 Этаж
€ 384,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…

Параметры недвижимости в Египте

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